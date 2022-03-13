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Torreira si gode il gol vittoria: ''Guardiamo la classifica e crediamo nella Coppa Italia.''

Lucas Torreira si gode tutte le amozioni dell'immediato post partita dopo un gol vittoria importantissimo per la Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 14:50
Torreira si gode il gol vittoria: ''Guardiamo la classifica e crediamo nella Coppa Italia.'' -
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Intervenuto ai microfoni di DAZN, Lucas Torreira ha dato le sue emozioni a caldo dopo il gol da tre punti trovato contro il Bologna. Queste le sue parole:

''La partita di oggi? Cerco di essere ovunque per aiutare la squadra. Ho la fiducia del mister che mi consente di giocare anche in avanti. La classifica? La guardiamo, abbiamo ancora l'obiettivo della Coppa Italia, ma vogliamo restare attaccati alle posizioni alte.

Il tifo del Franchi? Per noi è fondamentale, abbiamo bisogno di loro. Siamo soddisfatti del nostro gioco, abbiamo un grandissimo staff oltre al mister. Dedico il gol a mia mamma, gioco sempre per la mia famiglia.''

PAGELLE VIOLA, TORREIRA CUORE E ANIMA. MILENKOVIC E IGOR PERFETTI. MALE CABRAL

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