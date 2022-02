Torreira si è preso la Fiorentina anche nello spogliatoio, è stato espulso, ora tocca ad Amrabat

È stato a lungo il faro che ha illuminato il gioco della Fiorentina, ma sabato sera ha vissuto il primo vero passaggio a vuoto della stagione. Torreira esce dalla sfida con un cartellino rosso. Le due settimane che hanno preceduto la gara sono state intense, con la positività al Covid e un isolamento in Uruguay. Ma per il peso specifico che Lucas ha nella squadra, Italiano lo ha buttato dentro lo stesso, indipendentemente dalla condizione atletica, rendendo meno anche un dogma importante della sua gestione. Toccherà a Amrabat giocare in quella posizione. Torreira si è preso la Fiorentina, anche nello spogliatoio. Lo scrive Repubblica.

