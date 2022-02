Il tempo è il peggior nemico di Italiano: lavora in modo specifico con Cabral in ogni allenamento

Italiano ha deciso di accelerare nel percorso di conoscenza di Cabral e ogni sessione di allenamento ci lavora in maniera specifica. Il brasiliano ha risposto all’esordio con un dato che deve far riflettere: è stato il migliore dei suoi per velocità media durante la sfida, con 10.8 km/h, ma in quella generale è arrivato dietro a ben cinque giocatori della Lazio. Così come nel complesso la squadra avversaria ha corso di più. Lo scrive Repubblica.

