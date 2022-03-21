Torreira, sconto o non, verrà riscattato. Piatek, rinnovo del prestito? Odriozola? Decide il Real

La Fiorentina deve pensare anche alla questione riscatti. Odriozola la situazione più complicata, il Real può decidere di riportarlo alla base

I riscatti. Quello di Torreira è oggettivamente una priorità. Costa 15 milioni il giocatore di proprietà dell’Arsenal. Puntare a uno sconto può sembrare un atteggiamento normale, ma se lo sconto non ci sarà, la Fiorentina non vuole certo correre rischi e quindi si muoverà in fretta in direzione dell’Inghilterra.

Più complicato invece capire quale sarà la scelta su Piatek. L’Hertha Berlino si aspetta proprio come l’Arsenal per Torreira, 15 milioni. Vedremo. E non è da escludere una mossa diversa, ovvero il rinnovo del prestito per un’altra stagione.

La decisione su Odriozola. Sul futuro dell’esterno sarà determinante la scelta di Ancelotti in vista del Real Madrid della prossima stagione. Se Ancelotti considera Odriozola un titolare, le possibilità di conferma del giocatore in viola sono pari allo zero. Nel caso il tecnico del Real avesse qualche dubbio, la soluzione sul piatto c’è e accontenterebbe tutti: rinnovo del prestito (anche in questo caso secco e senza riscatto prefissato) fino al giugno del 2023. Ma a quel punto il ritorno di Odriozola in Spagna sarebbe un automatismo senza possibilità di intervento da parte della Fiorentina. O dello stesso giocatore. Lo scrive La Nazione.

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