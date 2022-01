Torreira rammaricato: “Non volevamo questo risultato, abbiamo cercato di vincere per tutta la gara”

Il risultato non era quello che volevamo ma siamo riusciti a ottenere un punto importante. La squadra ha cercato la vittoria per tutta la partita, ma non siamo stati in grado di convertire tutte le possibilità generate. La strada è lunga e questo continua. Attendiamo con impazienza la prossima partita con grande entusiasmo e sapendo che torneremo alla vittoria.

Questo quanto scritto su Instagram dal regista della Fiorentina Lucas Torreira dopo il pareggio della squadra viola sul campo del Cagliari

