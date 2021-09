Torreira punta all’esordio contro l’Atalanta: per Italiano è “l’uomo-chiave” nel suo 4-3-3

Tanta voglia di Torreira. La Fiorentina non vede l’ora di metterlo al centro e il giocatore vuole bruciare le tappe mostrare tutto il suo valore già a Bergamo contro l’Atalanta. L’obiettivo è mettersi in apri presto con la preparazione effettuata dai compagni e soprattutto capire i meccanismi del tecnico. La forma fisica al top è l’altro traguardo immediato che il centrocampista vuole trovare in fretta.

Italiano lo ha già definito un “uomo-chiave” del suo sistema di gioco e lo stesso allenatore non vede l’ora di impiegarlo nel suo 4-3-3 che ha già ben impressionato nelle prime due giornate. Lo scrive il Corriere dello Sport.

