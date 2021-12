Torreira: “Papà pensava che la punizione di Biraghi l’avessi tirata io. A Bologna vendicata Empoli”

Lucas Torreira ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste le parole del regista viola:

“Sono molto legato alle mie origini, alla mia famiglia che è molto vicina al calcio e anche alla mia città dove torno appena posso. Non abbiamo molte vacanze ma quando finisce il campionato vado sempre dove sono cresciuto, li mi dimentico di tutto.

L’esultanza di mio padre al gol di Biraghi? In realtà lui pensava che tirassi io, ho fatto la finta per il portiere del Bologna ma ci è cascato anche lui. Lui lo sento sempre, prima e dopo le partite. Lui fa l’allenatore e spesso mi massacra, io lo vorrei ammazzare perchè magari quando abbiamo perso non voglio sentire tutte questo (ride ndr)

Alla cena di Natale eravamo vestiti eleganti, è stato curioso vederci tutti cosi perchè di solito siamo vestiti diversamente, siamo davvero un bel gruppo e ci divertiamo a stare insieme. C’è aria pulita nello spogliatoio. Italiano ci chiede tanto e tutto quello che prepariamo poi lo mettiamo in campo. La musica? La mettiamo sempre noi sudamericani ma ogni tanto la facciamo mettere anche ai ragazzi italiani (ride ndr)

Ieri per colpa della pioggia non abbiamo fatto l’allenamento che il mister avrebbe voluto ma alla fine ci siamo divertiti a buttarci nell’acqua. I tifosi? per noi sono importanti, a Bologna erano tanti, siamo andati a salutarli prima della gara e ci hanno spinto per una partita per noi speciale. Dopo Empoli ci aveva fatto molto male perdere cosi, per questo motivo la partita di Bologna per noi era veramente importante

