Torreira non è più senza incisivo: ieri al suo rientro a Firenze dopo il match, dente sistemato

L'incisivo di Torreira è tornato al suo posto

Il dente di Torreira è tornato al suo posto, ieri l'uruguaiano si è reso protagonista di un curioso episodio in Inter-Fiorentina. In serata, al suo ritorno a Firenze dopo il match, al giocatore è stato infatti sistemato il dente.

LEGGI ANCHE, TORREIRA ILLUDE LA FIORENTINA MA POI DUMFRIES ACCIUFFA IL PAREGGIO, TERMINA 1-1 A SAN SIRO

https://www.labaroviola.com/169566-2/169566/