Torreira: “A Firenze mi sento molto felice e mi sto divertendo. Sto giocando moltissimo nella Fiorentina”

Ai media in Uruguay ha parlato il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira. Queste le sue parole: “La mia avventura in italia? Mi sto divertendo a giocare nella Fiorentina. In Italia sto bene, la vedo come una seconda casa. Arrivo con molti minuto nelle gambe e questo è molto importante per la Nazionale. Sono molto contento di quello che sto facendo in viola”.

