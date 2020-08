Lucas Torreira è il nome sul quale si registra un interesse della Fiorentina. Sicuramente la trattativa per il centrocampista dell’Arsenal non sarà facile ma potrebbe andare a buon fine. I motivi? Dopo due stagioni il Inghilterra l’ex Samp vorrebbe tornare in Italia, il suo contratto scadrà nel 2023. L’interesse dei viola è forte e Pradè vuole offrirgli un ingaggio simile a quello che percepisce oggi. L’Atletico Madrid era su di lui ma ora sembra aver cambiato obiettivi, il Torino ha lasciato l’idea. C’è la Roma, offre Diawara. Trattare con l’Arsenal non è facile, ha aperto ad un accessione ma solo a titolo definitivo non in prestito. Lo scrive Repubblica.

