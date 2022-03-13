Torreira infiamma il Franchi, finisce 1-0 per i viola. La Fiorentina continua a sognare
Il racconto di Fiorentina-Bologna, parte meglio la squadra di Sinisa Mihajlovic poi l'espulsione cambia la partita e la squadra viola ha preso il campo
Fiorentina e Bologna scendono in campo nell'anticipo della domenica con la partita delle 12.30 allo stadio Franchi di Firenze. Parte meglio il Bologna che è subito pericoloso, Orsolini per Soriano, scivola Odriozola, il giocatore rossoblù scheggia la traversa. Al 13’ occasione per la viola, cross dentro, Piatek prova ad arrivare ma non trova l’impatto con il pallone. Al 36’ Biraghi ci prove su palla inattiva dalla distanza, Skorupski salva smanacciando in angolo. Al 40’ Bologna vicina all’1-0, Orsolini colpisce il palo. Al 41' Bologna in 10 uomini, espulso Bonifazi. Al 43' botta di Bonaventura dalla distanza.
Al 46’ Bonaventura ci prova dalla distanza, palla alta. Al 53’ Torreira prova il tiro e colpisce il palo. Al 68' ottima azione viola, su Gonzalez salvataggio di De Silvestri. Al 70' Fiorentina in vantaggio al Franchi, cross di Biraghi, Castrovilli mette dentro e Torreira entra in campo con il pallone. Fiorentina-Bologna 1-0. Al 78' occasione per il Bologna, Arnautovic colpisce male la palla. Alla fine vince la squadra di Italiano che riprende la sua corsa verso l'Europa.
LA TELEFONATA TRA COMMISSO E TORREIRA
https://www.labaroviola.com/commisso-felice-per-la-vittoria-col-bologna-ha-chiamato-torreira-e-italiano-per-complimentarsi/168886/