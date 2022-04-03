Labaro Viola

Torreira era diffidato, ammonito per il fallo su Di Francesco, salterà Napoli-Fiorentina

Una cattiva notizia per la Fiorentina, contro il Napoli il regista viola non ci sarà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 14:00
Torreira era diffidato, ammonito per il fallo su Di Francesco, salterà Napoli-Fiorentina - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Primo Piano
Empoli
Condividi

Lucas Torreira disperatom

Al 56' ammonito Torreira per il fallo su Di Francesco, il regista della Fiorentina salterà il match contro il Napoli al Maradona.

LEGGI ANCHE, GIUSTO IL GOL ANNULLATO ALL’EMPOLI, PINAMONTI DÀ UN CALCIO AL PIEDE DESTRO DI TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/giusto-il-gol-annullato-allempoli-pinamonti-da-un-calcio-al-piede-destro-di-terracciano/171180/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok