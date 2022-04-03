Torreira era diffidato, ammonito per il fallo su Di Francesco, salterà Napoli-Fiorentina
Una cattiva notizia per la Fiorentina, contro il Napoli il regista viola non ci sarà
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 14:00
Al 56' ammonito Torreira per il fallo su Di Francesco, il regista della Fiorentina salterà il match contro il Napoli al Maradona.
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