Torreira è out, il centrocampo della Fiorentina è in emergenza. Domenica scelte obbligate

La Fiorentina di Italiano ha pagato dazio in mediana. La defezione di Torreira che va ad aggiungersi alla prolungata assenza per infortunio di Bonaventura e del grave infortunio di Castrovilli. Ora la situazione rischia di ripercuotersi sul finale di stagione, domenica c’è la gara di Salerno contro una squadra che crede nella salvezza. Ed in mediana le scelte saranno obligate. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

