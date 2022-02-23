Torreira contro il Sassuolo ci sarà. Si gioca il posto dal 1' con Amrabat, diventato una garanzia

Chi schiererà Italiano a Reggio Emilia nell'undici titolare?

Torreira sta bene ed è recuperato per la trasferta con il Sassuolo. Nella giornata di ieri il centrocampista ha lavorato in gruppo e si candida nuovamente a giocare dall'inizio. Sarà l'allenatore a decidere se inserirlo negli undici sabato sera o se preservarlo per la Coppa Italia. In alternativa c'è sempre Amrabat. Il marocchino è in crescita e dà garanzie. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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