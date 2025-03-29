Torneo di Viareggio: la Fiorentina U18 supera il Sassuolo e vola in finale (VIDEO)

I viola si aggiudicano con merito una semifinale a larghi tratti dominata. In finale sfideranno il Genoa che ha superato il Torino

La Fiorentina U18 di mister Capparella vola in finale al Torneo internazionale giovanile di Viareggio dopo aver battuto oggi in semifinale il Sassuolo per 2-1. Sarà la finale numero 18 per il club viola che affronterà il Genoa Lunedi 31 alle ore 15 nel rinnovato Stadio dei Pini di Viareggio.

La semifinale di oggi è stata davvero emozionante. Un primo tempo dominato dai viola che hanno messo sotto il Sassuolo, sfiorando più volte il gol con azioni individuali di pregio come l'incrocio dei pali colpito da Evangelista. Il vantaggio di Puzzoli ha dato il giusto slancio alla squadra, che ha continuato a creare occasioni.

Il secondo tempo, sebbene fosse iniziato bene per la Fiorentina, ha visto il Sassuolo pareggiare grazie a una punizione spettacolare di Acatullo. Ma i viola hanno reagito subito con grande carattere, e il gol decisivo di Sturli con un destro a giro sotto la traversa ha sigillato il passaggio in finale.

Lunedì 31, la Fiorentina U18 si giocherà la vittoria contro il Genoa in una finale che promette spettacolo. Sarà interessante vedere se riusciranno a mantenere questo livello di gioco e a conquistare il trofeo numero nove della sua storia. L'ultima affermazione viola al Viareggio è datata 1992