Tornano Borja e Kalinic, lo spagnolo di nuovo sulla trequarti

La loro assenza contro il Crotone si era sentita eccome

Senza Kalinic e Borja Valero, la Fiorentina è inciampata in casa contro il Crotone: sabato i due torneranno in campo dal primo tempo e Sousa riabbraccerà così dal primo minuto i suoi due titolarissimi. Il croato, entrato all’inizio del secondo tempo contro i calabresi, è pronto a riprendersi il posto al centro dell’attacco viola: dietro di lui il portoghese schiererà Borja Valero, che contro il Crotone non è entrato in campo neanche nella ripresa. Il croato e lo spagnolo rappresentano due elementi fondamentali all’interno dello scacchiere di Sousa e quanto sia importante la loro assenza si è notato contro il Crotone. A loro due il compito di risollevare una Fiorentina in caduta libera che deve uscire dal campo con almeno un punto per non sprofondare ancora una volta in una crisi profonda.

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