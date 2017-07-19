Torna a casa Nikola: la Fiorentina attende Kalinic a Moena entro stasera. Sedotto e abbandonato dal Milan...
La Fiorentina attende Nikola Kalinic nel ritiro di Moena, entro questa sera. Dopo il permesso per presunti motivi familiari, il croato deve tornare ad allenarsi in gruppo con Pioli. Dopo il messaggio...
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 16:28
La Fiorentina attende Nikola Kalinic nel ritiro di Moena, entro questa sera. Dopo il permesso per presunti motivi familiari, il croato deve tornare ad allenarsi in gruppo con Pioli. Dopo il messaggio d'amore al Milan, che lo ha prima sedotto e poi abbandonato per virare su nomi più altisonanti, l'attaccante è chiamato a rientrare alla base.