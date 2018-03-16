A Torino niente settori, tutti nella Curva del Toro nel segno di Davide

Per la partita Fiorentina-Torino, la prevendita dei biglietti parla di circa 21mila presenze sugli spalti e un nucleo importante di tifosi in arrivo da Firenze (già venduti oltre 500 tagliandi), ma fr...

Per la partita Fiorentina-Torino, la prevendita dei biglietti parla di circa 21mila presenze sugli spalti e un nucleo importante di tifosi in arrivo da Firenze (già venduti oltre 500 tagliandi), ma fra le curiosità che segnano l’avvicinarsi del match spicca la decisione dei responsabili della tifoseria granata di mettere in vendita le sciarpe della Fiorentina, in memoria di Davide, anche nel Torino-store di piazza Castello, in pratica nel negozio che offre solo e in esclusiva materiale granata e legato alla squadra del Toro. Una sorta di tempio, dunque, che è stato aperto eccezionalmente anche al colore viola. Al colore di una Fiorentina segnata da un dolore che di sicuro ha cambiato il corso della sua storia.