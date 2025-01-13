Torino in emergenza contro la Fiorentina: squalificati Linetty e Walukiewicz. Assente anche Vanoli

Torino decimato in vista della prossima gara, domenica al Franchi contro la Fiorentina. A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati infatti squalificati per un turno di campionato Tchaou...

Torino decimato in vista della prossima gara, domenica al Franchi contro la Fiorentina. A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo sono stati infatti squalificati per un turno di campionato Tchaouna (Lazio), Lucumì (Bologna), Zampano (Venezia) e appunto Linetty e Walukiewicz del Torino. Saranno inoltre squalificati per un turno di campionato il tecnico della Juventus Thiago Motta e il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, rei del litigio durante il Derby.

TENERANI RIVELA: “LA ROMA VUOLE PRENDERE KAYODE E PUÒ LIBERARE CRISTANTE PER LA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/tenerani-rivela-la-roma-vuole-prendere-kayode-e-puo-liberare-cristante-per-la-fiorentina/284500/