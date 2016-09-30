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In Torino - Fiorentina sarà sperimentata la moviola in campo per la prima volta. Ma gli arbitri..

L'inizio di una rivoluzione nel mondo del calcio. Inizia la sperimentazione, ogni giornata su due campi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 settembre 2016 11:14
In Torino - Fiorentina sarà sperimentata la moviola in campo per la prima volta. Ma gli arbitri.. -
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Partirà da domenica la sperimentazione della VAR (Video Assistant Referees) per tutti conosciuta come moviola in campo. La Lega Serie A ha infatti annunciato che, d'intesa con l'AIA, la tecnologia farà il suo ingresso in via sperimentale sui campi del massimo campionato italiano. Le prime due partite interessate dalla sperimentazione sono Torino-Fiorentina (designato Irrati come VAR) e Milan-Sassuolo (Di Bello e Doveri). Secondo il protocollo FIFA, il periodo di test sarà totalmente off-line, senza nessun collegamento tra i VAR e gli ufficiali di gara sul terreno di gioco. La VAR sarà provata, per ogni turno di Serie A, su due campi,

(legaseriea.it)

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