In Torino - Fiorentina sarà sperimentata la moviola in campo per la prima volta. Ma gli arbitri..

L'inizio di una rivoluzione nel mondo del calcio. Inizia la sperimentazione, ogni giornata su due campi

Partirà da domenica la sperimentazione della VAR (Video Assistant Referees) per tutti conosciuta come moviola in campo. La Lega Serie A ha infatti annunciato che, d'intesa con l'AIA, la tecnologia farà il suo ingresso in via sperimentale sui campi del massimo campionato italiano. Le prime due partite interessate dalla sperimentazione sono Torino-Fiorentina (designato Irrati come VAR) e Milan-Sassuolo (Di Bello e Doveri). Secondo il protocollo FIFA, il periodo di test sarà totalmente off-line, senza nessun collegamento tra i VAR e gli ufficiali di gara sul terreno di gioco. La VAR sarà provata, per ogni turno di Serie A, su due campi,

(legaseriea.it)