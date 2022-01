Torino-Fiorentina, per la Lega si gioca o sconfitta a tavolino e -1. Muro della ASL

E Torino-Fiorentina? Con il nuovo protocollo varato ieri dalla Lega Serie A, a conti fatti le due squadre avrebbero 13 giocatori ciascuno (tra cui almeno un portiere) negativi, e la partita sulla carta potrebbe giocarsi, pena la sconfitta per 0-3 a tavolino e -1 in classifica per chi decidesse di disertare. Nuove regole che ad oggi si scontano contro il muro dell’ASL. In casa granata, più che sulla sfida contro i viola, l’attenzione resta per ora sulla partita contro l’Atalanta. Lo scrive Tuttosport.

