Torino-Fiorentina finisce 1-1. Partita condizionata dalle due espulsioni per i viola

Ottimo inizio di gara per la Fiorentina, il quale ha messo sotto la formazione granata. Al 10′ grandissima occasione per i viola, Ribery mette dentro un pallone in verticale per Vlahovic. Il pallone tirato dal serbo però si è stampato sul palo interno ed è uscito. Al 29′ Torino in avanti, pallone dentro per Lukic il quale di testa cerca di battere a rete, arriva Dragowski come una furia e sventa il pericolo. Al 39′ ottima occasione per il Torino, Belotti la passa di testa dentro per Zaza il quale tira una grande botta ma la palla si stampa sulla traversa della Fiorentina.

Al 48′ la Fiorentina trova il gol con Vlahovic su assist di Ribery, il Var annulla però la rete del centravanti serbo. Al 60′ la Fiorentina resta in dieci. Castrovilli fa fallo su Lukic che andava verso la porta in netto vantaggio su Dragowski. Di Bello prima lo ammonisce poi va al Var e decide di espellere Gaetano per chiara occasione da gol. Al 67′ Fiorentina in vantaggio nonostante sia in dieci. Ribery per Bonaventura, Bonaventura ancora per Ribery che mette a sedere Sirigu e spara la palla in rete. Torino-Fiorentina 0-1 all’Olimpico di Torino. Al 72′ Fiorentina in nove. Testa a testa tra Milenkovic e Belotti, tra i due il “Gallo” va giù. Di Bello non ha nessun dubbio, rosso per il difensore serbo, giallo per l’attaccante italiano. Al 79′ traversa Torino con Singo. All’89’ Belotti trova l’1-1. Torino-Fiorentina 1-1.

