Torino-Fiorentina finisce 4-0. Notte fonda, la viola stecca la prima gara del 2022

Al 12’ Singo prova il tiro verso la porta ma non trova lo specchio. Al 19’ Vojvoda mette dentro per Singo che batte Terracciano. Al 23’ Lukic vince il rimpallo e mette dietro per Brekalo che praticamente a porta vuota firma il 2-0. Al 31’ Callejon sbaglia a dare palla a Terracciano, arriva Brekalo che scarta Terracciano e segna il 3-0. Al 39’ Biraghi ci prova dalla distanza ma spara alto.

Al 49’ Brekalo ci prova da posizione defilata senza impensierire Terracciano. Al 52’ Saponara salta l’avversario, entra in area ma Gemello para senza problemi. Al 59’ buco di Igor, Sanabria stoppa il pallone e poi scarta Terracciano e firma il poker. Al 70’ Gonzalez ci prova di testa ma Gemello salva in angolo. Allo Stadio Olimpico Grande Torino finisce 4-0 per i granata.

