Torino in difficoltà? Cairo vola a Firenze per stare con la squadra, troppo importante la partita contro la Fiorentina
Come riporta questa mattina Tuttosport, consapevole del momento delicato attraversato dal suo Torino, il presidente granata Urbano Cairo quest’oggi anticiperà la visita nel ritiro di Firenze che ospit...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 11:38
Come riporta questa mattina Tuttosport, consapevole del momento delicato attraversato dal suo Torino, il presidente granata Urbano Cairo quest’oggi anticiperà la visita nel ritiro di Firenze che ospita la squadra. Presumibile pensare che il patron voglia intrattenersi con la dirigenza, con Mihajlovic e i giocatori per infondere carica in vista dell’appuntamento contro la Fiorentina. Coglie le difficoltà del momento, Cairo, sintetizzabili nei soli due punti raccolti dal Toro nelle ultime due partite.