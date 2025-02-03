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Toni su Zaniolo: "Curioso di vedere se Palladino riesce a farlo diventare un giocatore importante"

Toni lancia la "sfida" a Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2025 07:54
Toni su Zaniolo: "Curioso di vedere se Palladino riesce a farlo diventare un giocatore importante" -
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Luca Toni, ex calciatore della Fiorentina, ha così parlato di Nicolò Zaniolo a DAZN Serie A Show, preso dai gigliati in questa sessione di mercato: "Le qualità di Zaniolo non si discutono, sono curioso di vedere se Palladino riesce a farlo diventare un giocatore importante come ha fatto con Moise Kean".

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