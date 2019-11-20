Toni: "La Fiorentina non ha bisogno di Verre. Giocherei con un centravanti. Ribery è di un'altra pasta"

Queste le parole rilasciate a L'Arena da Luca Toni ex attaccante sia di Fiorentina che Verona le quali si affronteranno questa domenica: "Penso che la Fiorentina non abbia bisogno di Verre. Hanno solo...

Queste le parole rilasciate a L'Arena da Luca Toni ex attaccante sia di Fiorentina che Verona le quali si affronteranno questa domenica: "Penso che la Fiorentina non abbia bisogno di Verre. Hanno solo giocatori portati a far benissimo dalla trequarti in su. Mi hanno parlato bene di Vlahovic ma Montella preferisce giocare senza centravanti con Chiesa e Ribery. Lo ribadisco, posso sembrare di parte perchè ho fatto il centravanti ma sono sempre per avere un goleador in squadra. E chiaro che poi ci sono importanti calciatori come Castrovilli ed altri. Vedo difficile quindi un arrivo di Verre in viola. Nonostante ci vediamo poco con Ribery, lo sento sempre. Quando ero all'Hellas e lui al Bayern spesso ci vedevamo a Monaco. Sapevo che lui aveva ancora tanto da dare, e per me la Fiorentina era la squadra ideale per lui. Poteva andare in luoghi esotici e guadagnare molto di più ma Ribery non è come tanti altri, è fatto di un'altra pasta. È un punto di riferimento dentro lo spogliatoio viola. Penso che dopo l'episodio (di Balotelli) i tifosi del Verona ormai siano marcati, in Italia va così. Non mi sembra che sia una curva razzista, vedo in città gente di ogni cultura e religione perfettamente integrata. In quest'era con l'avvento dei social bastano 5/6 imbecilli che rovinano tutto. Devono visionare i filmati e prenderli. Nonostante ho vinto un mondiale, in qualunque città andavo in Italia mi hanno sempre offeso, credo più per paura che segnassi non penso per altro ma è ora di farla finita con questa storia".