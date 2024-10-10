Toni: "Kean di testa sta bene e con Gudmundsson può essere il tandem giusto, possono solo migliorare"

Nella lunga intervista rilasciata a TMW a margine dell'evento Padel Pro Am Cup a Viareggio, Luca Toni si è soffermato su vari temi commentando anche il rendimento di due attaccanti della Serie A: "Moi...

Nella lunga intervista rilasciata a TMW a margine dell'evento Padel Pro Am Cup a Viareggio, Luca Toni si è soffermato su vari temi commentando anche il rendimento di due attaccanti della Serie A: "Moise Kean? L'ho visto contro il Milan quando ha sbagliato il rigore, occasione nella quale magari un attaccante può buttarsi giù, invece lui dopo ha fatto una partita fantastica. Quindi di testa sta bene, sente la fiducia di Palladino ed è un prospetto molto molto interessante. Con Gudmundsson può essere il tandem giusto? Sicuramente, all'islandese piace anche far fare gol. Non si sono cercati tanto, ma hanno già fatto bene e possono solo migliorare. Fiorentina più forte dell'anno scorso? Non lo so, adesso è ancora presto. Trovato un centravanti, davanti sono bravi. Italiano ha fatto bel percorso, Palladino adesso ha trovato un assetto giusto e vedremo nelle prossime partite"

A che punto è il percorso di crescita di Vlahovic? "A volte capita di sbagliare dei gol, però a me Vlahovic piace, è un ragazzo giovane che ha voglia. Quella della Juve è una maglia pesante, chiaro che deve migliorare su alcuni aspetti ma lo sa anche lui, deve cercare di legare meglio il gioco con la squadra, perché a Thiago Motta piace comunque un centravanti un po' di manovra, con il tecnico bianconero può migliorare ancora e deve rimanere un killer in area di rigore. Il valore assoluto non si discute"

FIORENTINA SU CREMASCHI

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