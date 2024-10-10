TMW: "La Fiorentina pensa a Cremaschi dell'Inter Miami, talento classe 2005 che gioca con Messi"

La caccia al talento e ai prospetti per il futuro è sempre questione aperta tra i club di tutto il mondo e ciò vale anche per le società italiane. La Fiorentina ha puntato da tempo il mirino verso le...

La caccia al talento e ai prospetti per il futuro è sempre questione aperta tra i club di tutto il mondo e ciò vale anche per le società italiane. La Fiorentina ha puntato da tempo il mirino verso le Americhe e stavolta sembra averlo fatto anche in Major League Soccer. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, già la scorsa estate sarebbe stato segnalato e poi seguito con interesse Benjamin Cremaschi dell'Inter Miami.

Uno dei migliori prospetti del calcio statunitense che, peraltro, ha tre passaporti (uno anche comunitario), classe 2005 ed è già stato convocato in Nazionale. Ve lo abbiamo già raccontato in una puntata de Il Talento del Giorno in questi termini. "Tecnicamente fortissimo, il numero 30 della squadra americana non ha ancora una definizione tattica ben precisa: di certo è un calciatore di fantasia e classe, in grado di accendere l'azione nel giro di pochi secondi grazie a repentine accelerazioni palla al piede e alla sua innata capacità di assist. Facile immaginarselo come ala o fantasista, ma non è raro vederlo agire anche nel cuore del centrocampo.

Proprio per questa sua adattabilità lo abbiamo avvicinato ad un giovane Di Maria". Dopo l'interessamento della Fiorentina e da parte di altre società del Vecchio Continente, il talento diciannovenne della Florida ha rinnovato col club di Lionel Messi. Contratto fino al 2027 con opzione di un'ulteriore stagione per un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nel club del suo Stato dove è sbarcato nell'estate del 2021 dalla Weston Academy. Che sia pronto per il grande salto? In molti lo pensano. Anche a Firenze.

VALORE BELTRAN

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