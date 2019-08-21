Toni: "Ho suggerito io a Ribery di accettare i viola. Chiesa? Imparerà da lui quanto sono importanti i sacrifici"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex attaccante viola Luca Toni: "Con Ribery ci siamo parlati spesso, gli ho suggerito io di accettare i viola. Lo dissi tempo fa a Pradè che F...

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dall'ex attaccante viola Luca Toni: "Con Ribery ci siamo parlati spesso, gli ho suggerito io di accettare i viola. Lo dissi tempo fa a Pradè che Frack non avrebbe rinnovato con il Bayern. Firenze saprà farlo sentire un idolo, è uno spettacolo. Alla Fiorentina porterà tanto entusiasmo, è un trascinatore. Nello spogliatoio è molto simpatico, aiuterà i giovani. Chiesa è l'italiano che in prospettiva potrebbe diventare più forte e da Ribery imparerà quanto sono importanti i sacrifici. Anche in allenamento lui trascina tutti, il campo per lui è un luogo di guerra. Mi ricordo al Bayern, nei momenti di difficoltà era lui l'appoggio. Mi piacerebbe che Chiesa esplodesse definitivamente, essere promettenti nel calcio non basta. Grandi campioni stanno venendo dall'esterno nella nostra Serie A, ma abbiamo bisogno di italiani che facciano tornare grande la nostra Nazionale".