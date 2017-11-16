Toni: ''Della Valle hanno speso tanto, peccato perderli. Io dirigente a Firenze? Solo con società seria''

L'ex bomber viola Luca Toni ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana: "A me dispiace perché c'è da una parte c'è una famiglia importante e - spiega - dall'altra conosco anche tanti tifosi viola. Ai fa...

L'ex bomber viola Luca Toni ha parlato di Fiorentina a Radio Toscana: "A me dispiace perché c'è da una parte c'è una famiglia importante e - spiega - dall'altra conosco anche tanti tifosi viola. Ai fatti poi non si è avvicinato nessuno a comprare ma i Della Valle finora hanno speso tanto. Certo non puoi far credere che la Fiorentina possa vincere lo scudetto, anche nel passato viola ci sono stati tanti problemi e io starei con una famiglia così. Andrea sta soffrendo tanto, li ho sentiti recentemente. Lui è molto dispiaciuto, soffre di non poter venirer allo stadio, ma se deve venire ad essere insultato preferisce di no. Con Diego ho un po' meno confidenza, ma con i Della Valle ci siamo sempre comportati bene a vicenda, ci sentiamo, sono persone serie e sarebbe un peccato se dovessero lasciare il calcio. Io spero che tornino, basterebbe avere animi più tranquilli e cercare di far tornare la Fiorentina grande tutti insieme, con l'armonia, potrebbe bastare poco".

Io dirigente a Firenze? "Mi è rimasta nel cuore e sarebbe un onore tornarci, ma potrei farlo solo con una società seria perché non scenderò mai a compromessi, nel calcio è difficile che ci siano persone che puntano sui valori. A Firenze ho un passato importante e mi son tolto tante soddisfazioni".

Un giudizio su Simeone? "E' un attaccante che dà tutto quello che ha, anche se ora fa fatica, però ha rabbia e voglia di migliorare e i gol li farà, può diventare uno importante". Europa? "Il bene e il male di questa squadra è che è fatta da giovani forti. Il bene è che hanno entusiasmo e che possano crescere tra qualche mese, il male è che essendo giovani potrebbero soffrire una piazza esigente".