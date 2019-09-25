Tomasini: "Nel '69 il Cagliari perse lo scudetto per sudditanza psicologica verso Franchi"

Queste le parole rilasciate dall'ex difensore del Cagliari Giuseppe Tomasini a Radio Punto Nuovo: "L'anno prima della nostra vittoria del campionato contro la Fiorentina abbiamo perso a Firenze l'unic...

Queste le parole rilasciate dall'ex difensore del Cagliari Giuseppe Tomasini a Radio Punto Nuovo: "L'anno prima della nostra vittoria del campionato contro la Fiorentina abbiamo perso a Firenze l'unica partita che ci doveva condurre allo scudetto soltanto perchè Franchi sarebbe divenuto il Presidente UEFA. Credo sia successo questo per sudditanza psicologica, ma adesso è meno grave di prima. In precedenza le milanesi e la Juve dominavano su tutti ora con il VAR è tutto cambiato".