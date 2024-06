TMW: “Zaniolo sogna di tornare a giocare in Italia, su di lui ci sono Atalanta, Fiorentina e Villareal”

Una speranza più che una vera e propria trattativa di mercato. E’ quella che ha Nicolò Zaniolo. Il fantasista italiano sogna il ritorno nel massimo campionato dopo un anno e mezzo trascorso fra la Turchia e l’Inghilterra. Era una giornata di inverno di un anno fa, era febbraio, quando lasciò la capitale e la Roma per approdare al Galatasaray. Poi una stagione in Premier League con la maglia del West Ham. Gli Hammers però hanno già fatto sapere che non eserciteranno l’opzione di riscatto e allora ecco il suo ritorno fra le file dei giallorossi di Istanbul. La nostalgia del nostro Paese è tanta, specialmente in ottica Nazionale, ed ecco che potrebbero aprirsi scenari interessanti di mercato. Nella giornata di ieri intanto è stato avvistato sugli spalti dello Stadio dei Marmi di Carrara per il ritorno della finale playoff di Serie C fra i padroni di casa della Carrarese e il Vicenza, che ha sancito il ritorno in B dei toscani. Ovviamente bocche cucite e zero dichiarazioni per il calciatore ma la speranza di tornare a calcare i prati italiani è sempre tanta. Potrebbero essere due le squadre per il momento interessate a Zaniolo. In primis c’è la Fiorentina, pronta a rinnovare la squadra da affidare al nuovo mister Raffaele Palladino. L’altra è l’Atalanta fresca vincitrice dell’Europa League con Gasperini pronto a rivitalizzare il fantasista. Sullo sfondo però resta l’ipotesi Spagna con il Villarreal molto interessato. Lo scrive Tuttomercatoweb

