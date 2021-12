TMW, ultimo tentativo per Berardi poi Ikoné sarà viola: trattativa avanzata, il 50% andrà al PSG

Ikoné e il suo entourage colloquiano col club viola da tempo e restano in attesa dell’incontro decisivo, per mettere l’accordo nero su bianco. La Fiorentina dopo Natale conta di chiudere, magari farà prima un ulteriore – ultimo – tentativo per Domenico Berardi, l’obiettivo numero uno di mister Italiano per la fascia destra. Ma se il Sassuolo continuerà a chiedere 30 milioni di euro (fin qui, l’offerta è di 15), ecco che si andrà spediti sul classe ’98 francese cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain.

E proprio il PSG è spettatore interessato di questa trattativa perché nel 2018, al momento della cessione di Ikoné al Lille, inserì nell’accordo la clausola che gli avrebbe permesso di incassare il 50% della futura rivendita. Ora quel momento potrebbe esser arrivato. Lo scrive TMW.

LEGGI ANCHE, SCONCERTI: “CHIESA ADESSO È PIÙ DELLA FIORENTINA CHE DELLA JUVE, È LONTANO DALL’OBBLIGO DI RISCATTO “