TMW titola: "La Fiorentina s'inserisce nella corsa per Jankovic del Rijeka con Bologna ed Atalanta"

Il talento croato piace a molte squadre anche in Italia, ma i turchi del Fenerbahce sono quelli più avanti di tutti per lui

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina si è inserita nella corsa a Nico Jankovic, trequartista croato e stella del Rijeka che farà 24 anni a breve e che andrà in scadenza nel 2026, quindi la valutazione non è elevata ed il club non può pretendere molto dalla sua cessione a livello monetario. Con la Fiorentina, si sono mossi anche il Bologna e l'Atalanta in Italia mentre all'estero il Fenerbahce ha fatto dei sondaggi esplorativi per capire il costo del giocatore e la sua volontà.

Il trequartista viene valutato circa 6 milioni e rappresenta un pilastro del club della costa dalmata e dell'Under 21 croata. In stagione ha già segnato un gol nei preliminari per la prossima Europa League che sta disputando con la sua squadra.