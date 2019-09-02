TMW, tentativo Fiorentina per Tonali, offerti al Brescia 25 milioni più bonus. Operazione quasi impossibile
La Fiorentina ha deciso di fare un ultimo tentativo per portare Sandro Tonali in viola già a partire da questa fine di calciomercato. I dirigenti gigliati hanno messo sul piatto una proposta molto imp...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 16:14
La Fiorentina ha deciso di fare un ultimo tentativo per portare Sandro Tonali in viola già a partire da questa fine di calciomercato. I dirigenti gigliati hanno messo sul piatto una proposta molto importante da 25 milioni di euro più bonus che adesso il Brescia dovrà valutare prima di dare una risposta definitiva. L'obiettivo è quasi impossibile, ma la Fiorentina ha deciso di provarci ancora.
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