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TMW, tentativo Fiorentina per Tonali, offerti al Brescia 25 milioni più bonus. Operazione quasi impossibile

La Fiorentina ha deciso di fare un ultimo tentativo per portare Sandro Tonali in viola già a partire da questa fine di calciomercato. I dirigenti gigliati hanno messo sul piatto una proposta molto imp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 16:14
TMW, tentativo Fiorentina per Tonali, offerti al Brescia 25 milioni più bonus. Operazione quasi impossibile - As Perugia 18/08/2019 - Coppa Italia / Perugia-Brescia / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Alessandro Tonali
As Perugia 18/08/2019 - Coppa Italia / Perugia-Brescia / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Alessandro Tonali
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La Fiorentina ha deciso di fare un ultimo tentativo per portare Sandro Tonali in viola già a partire da questa fine di calciomercato. I dirigenti gigliati hanno messo sul piatto una proposta molto importante da 25 milioni di euro più bonus che adesso il Brescia dovrà valutare prima di dare una risposta definitiva. L'obiettivo è quasi impossibile, ma la Fiorentina ha deciso di provarci ancora.

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