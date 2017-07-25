TMW: Simeone lascerà il Genoa, è corsa a due tra Fiorentina e Torino

Il Genoa si è ormai rassegnato all'idea di perdere il suo attaccante, mentre le società interessate stanno prendendo tempo

L'indiziato numero uno a dire addio alla truppa di Ivan Juric è Giovanni Simeone. L'attaccante argentino è nel mirino sia del Torino che della Fiorentina ma i due club stanno comunque prendendo tempo, in attesa di capire chi tra Belotti e Kalinic andrà al Milan, anche se alla fine potrebbero andarci entrambi. Il tecnico rossoblù si è comunque già rassegnato al fatto di dover perdere il Cholito che, probabilmente, potrebbe essere venduto nel corso delle prossime settimane.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com