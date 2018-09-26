Tmw, Simeone a breve prolungherà con la Fiorentina fino al 2023

Secondo quanto riportato da i colleghi di TMW, il figlio d’arte Giovanni Simeone a breve rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina fino al 2023. Nei giorni scorsi sono state gettate le basi a segu...

Secondo quanto riportato da i colleghi di TMW, il figlio d’arte Giovanni Simeone a breve rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina fino al 2023. Nei giorni scorsi sono state gettate le basi a seguito di un incontro tra le parti e la volontà sembra comune. Poi toccherà anche a Chiesa e Biraghi da blindare con adeguamenti d’ingaggio. Seguiranno sviluppi