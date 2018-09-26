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Tmw, Simeone a breve prolungherà con la Fiorentina fino al 2023

Secondo quanto riportato da i colleghi di TMW, il figlio d’arte Giovanni Simeone a breve rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina fino al 2023.  Nei giorni scorsi sono state gettate le basi a segu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2018 21:08
Tmw, Simeone a breve prolungherà con la Fiorentina fino al 2023 - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Secondo quanto riportato da i colleghi di TMW, il figlio d’arte Giovanni Simeone a breve rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina fino al 2023.  Nei giorni scorsi sono state gettate le basi a seguito di un incontro tra le parti e la volontà sembra comune. Poi toccherà anche a Chiesa e Biraghi da blindare con adeguamenti d’ingaggio. Seguiranno sviluppi

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