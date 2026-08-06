TMW scrive: "il West Ham molla Solomon, la Fiorentina pensa al colpo last-minute"

Le trattative tra Tottenham e West Ham si sono fermate per motivi economici. La Fiorentina resta alla finestra

C'è un giocatore che l'anno scorso ha vestito la maglia della Fiorentina e che resta ancora in orbita viola. Si tratta di Manor Solomon, esterno di proprietà del Tottenham, per il quale, secondo quanto riportato da The Athletic, sono state interrotte le trattative con il West Ham. Alla base di questa scelta ci sono dei motivi finanziari, visto che gli Hammers sono retrocessi in Championship e non sono disposti a sborsare i bonus richiesti dagli Spurs oltre ai 5,8 milioni di euro di parte fissa.

La Fiorentina non molla

Il mercato del club toscano non è ancora finito e sugli esterni servono giocatori di qualità come l'israeliano. Solomon piace a Paratici, che non ha fatto mistero di questo, ma al momento i soldi che potrebbe offrire al Tottenham non sono sufficienti ad acquistare l'ex Villarreal. La situazione potrebbe cambiare negli ultimi giorni di mercato, con la volontà del calciatore che farà verosimilmente la differenza.

Lo riporta tuttomercatoweb.com