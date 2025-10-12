12 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Rassegna Stampa

TMW rivela: “Kean oggi ha svolto delle terapie. Domani gli esami alla caviglia”

Redazione

12 Ottobre · 19:51

12 Ottobre 2025

FiorentinaItaliaKean

L'attaccante si è infortunato ieri contro l'Estonia, da capire l'entità

La Nazionale italiana nel pomeriggio si è allenata al centro sportivo ‘Dino Bruseschi’, una seduta a porte chiuse che ha visto lavorare sul calcio i calciatori che non hanno giocato con l’Estonia e quelli subentrati nel finale di gara. Per il resto del gruppo invece lavoro di scarico. Non ha partecipato alla seduta Moise Kean: l’attaccante della Fiorentina, uscito ieri per un infortunio alla caviglia destra dopo aver segnato il gol del vantaggio azzurro, ha svolto terapie e domani verrà sottoposto ad esami strumentali. Lo riporta TMW.

