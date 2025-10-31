TMW rivela: “Intesa vicina tra Dodò e la Fiorentina. Rinnovo fino al 2029 con opzione 2030”

Nonostante il periodo difficile in campo, la Fiorentina accelera sui rinnovi e prova a blindare i suoi talenti. Dopo l’accordo con Rolando Mandragora, che ha già firmato un prolungamento fino al 2028. con opzione per restare fino al 2029, i viola sono pronti a incontrare l’entourage del laterale brasiliano Dodo.

Il club di Commisso, secondo quanto raccolto da TMW, adesso è fiducioso sul rinnovo di contratto dell’ex Shakhtar, che potrebbe presto mettere per iscritto una nuova intesa fino al 30 giugno 2029 con opzione fino al 2030.

Il fronte Dodo si è riaperto dopo una lunga telenovela iniziata in inverno e proseguita anche tra primavera ed estate, a proposito di un nuovo contratto che sembrava ormai definito ma le cui trattative si sono poi incagliate. In ponte, come anticipatovi sempre su queste colonne a metà ottobre, un contratto da oltre 2 milioni di euro netti a stagione.

Lo riporta tuttomercatoweb.com