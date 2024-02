TMW rivela: “Ci sono buone possibilità che si arrivi ad un accordo per il rinnovo di Bonaventura”

La Juventus nel mese di gennaio ha seriamente provato a mettere sotto contratto Giacomo Bonaventura. Prima di prendere in prestito dal Southampton Carlos Alcaraz, la società bianconera ha formulato un’offerta da tre milioni di euro per provare ad acquistare dalla Fiorentina il centrocampista classe ’89 che è in scadenza ancora per poco visto che, molto presto, scatterà l’opzione anche per il prossimo anno. L’accordo in corso tra Bonaventura e la Fiorentina prevede la proroga dell’accordo per la stagione 2024/25 al raggiungimento del 70% delle presenze. E il centrocampista della Nazionale, sempre titolare nell’undici di Italiano, è a un passo dal traguardo. Ma Bonaventura da settimane sta trattando il rinnovo del contratto e la società viola ha presentato una sua prima proposta: far scattare subito il rinnovo per la prossima stagione e inserire un’altra opzione – con parametri simili a quelli presenti nell’attuale contratto – per la stagione 2025/26. Più l’aggiunta di qualche bonus. Non è una soluzione che convince del tutto il giocatore. Bonaventura vorrebbe vedersi riconoscere qualcosa in più visto quanto fatto in questi anni. Ci sono buone possibilità che alla fine si arrivi a un accordo, prima della fine della stagione. Ma al momento l’accordo ancora non c’è, nonostante la Fiorentina chiusa la finestra invernale di calciomercato – e rifiutata l’offerta della Juventus – abbia avanzato una sua prima proposta. Lo scrive Tuttomercatoweb

