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TMW riporta: "Niente ritorno in A per Colpani, il Monza lo vuole cedere ai greci del Panathinaikos"

L'esterno ex viola potrebbe essere un nuovo giocatore dei greci

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2026 15:56
TMW riporta: "Niente ritorno in A per Colpani, il Monza lo vuole cedere ai greci del Panathinaikos" -
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Andrea Colpani potrebbe presto salutare il Monza. Secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore il Panathinaikos avrebbe effettuato un primo approccio per l'attaccante/trequartista. La compagine greca, attualmente impegnata in Conference League dopo aver superato i preliminari estivi, è a caccia di un innesto di qualità per la propria trequarti e il nome del classe '99 figura tra i profili presi in esame.

Il momento del giocatore

Il percorso recente di Colpani lo vede di rientro in Brianza dopo un'annata opaca vissuta con la maglia della Fiorentina. Trovandosi ora a disputare il campionato di Serie B con il Monza, il calciatore potrebbe considerare di buon occhio un trasferimento all'estero per ritrovare gli stimoli e rilanciare la propria carriera.

Dal canto suo, il Panathinaikos vede in lui una scommessa stuzzicante, a patto che il giocatore riesca a ritrovare lo smalto e le giocate mostrate prima della parentesi a Firenze, quando si era imposto all'attenzione generale a suon di gol e grandi prestazioni.

Stato della trattativa: Al momento si tratta esclusivamente di una semplice richiesta di informazioni, ma la situazione potrebbe scaldarsi e subire un'accelerazione nei prossimi giorni.

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