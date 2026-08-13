TMW riporta: "Niente ritorno in A per Colpani, il Monza lo vuole cedere ai greci del Panathinaikos"

L'esterno ex viola potrebbe essere un nuovo giocatore dei greci

Andrea Colpani potrebbe presto salutare il Monza. Secondo le indiscrezioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore il Panathinaikos avrebbe effettuato un primo approccio per l'attaccante/trequartista. La compagine greca, attualmente impegnata in Conference League dopo aver superato i preliminari estivi, è a caccia di un innesto di qualità per la propria trequarti e il nome del classe '99 figura tra i profili presi in esame.

Il momento del giocatore

Il percorso recente di Colpani lo vede di rientro in Brianza dopo un'annata opaca vissuta con la maglia della Fiorentina. Trovandosi ora a disputare il campionato di Serie B con il Monza, il calciatore potrebbe considerare di buon occhio un trasferimento all'estero per ritrovare gli stimoli e rilanciare la propria carriera.

Dal canto suo, il Panathinaikos vede in lui una scommessa stuzzicante, a patto che il giocatore riesca a ritrovare lo smalto e le giocate mostrate prima della parentesi a Firenze, quando si era imposto all'attenzione generale a suon di gol e grandi prestazioni.