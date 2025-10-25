TMW riporta: “Fiorentina col 3-5-2 domani, in attacco torna Kean insieme a Gudmundsson”

Archiviato il successo in Conference League, per la Fiorentina è tempo di ributtarsi a capofitto sul campionato. Questa volta con una piccola dose di fiducia in più. Al Franchi arriva il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano e Stefano Pioli dovrebbe rimettere mano ai suoi titolari dopo Vienna in cui hanno giocato molte riserve. Allora davanti a De Gea ci sarà il terzetto con Ranieri, Pongracic e uno tra Comuzzo e Pablo Mari, sulle fasce tornano Gosens e Dodo con Fagioli, Nicolussi e Mandragora nel mezzo. Davanti rientra Kean in coppia con Gudmundsson dopo il gol in Conference.

Fonte: Tuttomercatoweb