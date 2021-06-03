TMW, Quaison in scadenza con il Mainz: sondaggio da parte di Fiorentina e Roma

Robin Quaison è in scadenza con il Mainz: Fiorentina e Roma alla finestra

Il contratto che lega Robin Quaison, attaccante della nazionale svedese, ed il Mainz scadrà il 30 Giugno 2021. Stando a quanto scritto da TuttoMercatoWeb.com il futuro dell'ex Palermo è tutto da scrivere. L'attaccante svedese è tra i convocati della sua Nazionale per l'Europeo ed è ancora alla ricerca dell'offerta giusta.

Nell'ultima Bundesliga Quaison, classe '93, ha realizzato sei gol e tre assist vincenti. Numeri ed età da giocatore che a costo zero è certamente un affare: nelle scorse settimane contatti con la Roma, un sondaggio è stato effettuato anche dalla Fiorentina. Ma i giochi sono aperti, Quaison cerca squadra.

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