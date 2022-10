TMW, possibile panchina per Barak, Mandragora dal 1′ a fianco di Amrabat e Bonaventura

Dopo aver collezionato varie presenze consecutive appena arrivato, complice anche il lieve infortunio che l’aveva tenuto fuori recentemente, Antonin Barak sta iniziando ad affrontare le prime difficoltà in maglia viola. Come ben sappiamo il lavoro richiesto da Italiano nei confronti dei propri centrocampisti è molto dispendioso e Mandragora in questo momento riesce a garantire al mister un maggior equilibrio alla manovra. Certamente non si tratta di una bocciatura per il ceco che però oggi con ogni probabilità si siederà in panchina pronto a dare il suo contributo nella ripresa. A riportarlo è TMW.

LEGGI ANCHE: SKY SPORT, I PROBABILI 11 DI INZAGHI: CORREA E DARMIAN DAL 1′, OUT DZEKO E DUMFRIES