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TMW, Pezzella potrebbe andare via dalla Fiorentina. Roma interessata al difensore argentino

Il futuro di German Pezzella potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Come emerso anche nelle scorse settimane non è infatti sicuro che il capitano viola, impegnato fino a ieri in Copa America, resti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2019 17:32
TMW, Pezzella potrebbe andare via dalla Fiorentina. Roma interessata al difensore argentino - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Il futuro di German Pezzella potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Come emerso anche nelle scorse settimane non è infatti sicuro che il capitano viola, impegnato fino a ieri in Copa America, resti a Firenze e in questo senso c'è da registrare l'interessamento continuo da parte della Roma. Terminata la competizione sudamericana con l'eliminazione dell'Albiceleste per mano del Brasile, adesso è tempo di pensare al mercato per il numero 20 viola, con la destinazione giallorossa che al momento sembrerebbe essere la più probabile, anche visto che i capitolini stanno cercando rinforzi per il reparto arretrato.

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