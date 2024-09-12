TMW, Per Kouamè e Comuzzo rinnovi ad un passo. Tanti prestiti si giocheranno la conferma con le prestazioni

De Gea, Biraghi, Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Kouamé, Comuzzo, Colpani, Bove. Grandi nomi in scadenza in casa Fiorentina, anche in virtù di un mercato basato molto spesso sui prestiti con diritto di...

De Gea, Biraghi, Cataldi, Gosens, Gudmundsson, Kouamé, Comuzzo, Colpani, Bove. Grandi nomi in scadenza in casa Fiorentina, anche in virtù di un mercato basato molto spesso sui prestiti con diritto di riscatto. Così in molti non sono sicuri della permanenza, anzi, sono praticamente tutti in bilico. Dipenderanno dalle prestazioni, insomma.

Chi può rimanere

È certamente Christian Kouamé, il cui rinnovo sembra davvero a un passo fino al 30 giugno del 2027. È un jolly offensivo che viene spesso apprezzato dagli allenatori per la sua duttilità. L'altro sicuro della permanenza è Pietro Comuzzo che sta prolungando proprio in questi giorni il proprio accordo con il club gigliato. Quasi anche Robin Gosens per cui c'è un obbligo di riscatto in caso giochi il 50% delle partite, a 7 milioni. Ha certamente iniziato molto bene con un gol alla sua prima partita, ma sembra davvero in buono stato di forma, contrariamente a quanto potesse sembrare dopo l'esperienza all'Inter. A Berlino ha fatto bene nonostante l'annata.

Chi è in bilico

La risposta è semplice: tutti gli altri. De Gea ha avuto un ottimo impatto in Europa League ma per ora è stato in panchina in campionato, Cataldi e Bove dipendono dalle prestazioni, Gudmundsson invece da quello che succederà extra campo: le sue qualità non sono in discussione ed è arrivato a Firenze con sei mesi di ritardo, ma qualche dubbio c'è per gli strascichi giudiziari. Da capire, invece, la situazione di Biraghi.

Chi andrà via

In questo momento non c'è una certezza di quanto succederà con i vari giocatori in scadenza perché, di fatto, sono tutti legati a come andrà la stagione. Lo scrive TMW.

LE PAROLE DI BOVE NELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

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