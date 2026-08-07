TMW: "Niente accordo per Piccoli: il Bologna frena, Paratici non scende sotto i 18-20 milioni"

I rossoblù non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale per l'attaccante: resta distanza sulla valutazione, mentre i viola fissano il prezzo

Il Bologna, nonostante abbia già in rosa Artem Dovbyk, è interessato a Roberto Piccoli. Il club emiliano vorrebbe l'attaccante a titolo definitivo, con Dallinga che si trasferirebbe invece al Genoa, altra squadra che aveva messo nel mirino prima l'ex Roma e poi il centravanti di proprietà della Fiorentina. Osservano interessate anche Parma e Juventus, con i viola che, qualora perfezionassero la cessione dell'italiano, andrebbero con forza su Mateo Pellegrino, centravanti ducale che piace ai bianconeri.

Non c'è accordo tra Fiorentina e Bologna

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione però, i rossoblù non hanno ancora recapitato nessuna offerta ufficiale ai toscani per il classe 2001. C'è ancora distanza sulla valutazione del calciatore, per il quale Paratici chiede una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro. Nell'estate 2025 Piccoli è stato pagato 27 milioni dalla Fiorentina, bonus inclusi, con il 10% della futura rivendita che andrà al Cagliari.

Lo riporta tuttomercatoweb.com