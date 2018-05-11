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TMW, il Milan vuole Biraghi, ci potrebbero essere contatti nei prossimi giorni

Milan al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb gli occhi del Milan sarebbero puntati sul difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi. Un profilo che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 19:41
TMW, il Milan vuole Biraghi, ci potrebbero essere contatti nei prossimi giorni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Milan al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb gli occhi del Milan sarebbero puntati sul difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi. Un profilo che piace molto ai rossoneri, possibili contatti nei prossimi giorni. Il Milan si muove, nel mirino c’è Biraghi.

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