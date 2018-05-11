TMW, il Milan vuole Biraghi, ci potrebbero essere contatti nei prossimi giorni
Milan al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb gli occhi del Milan sarebbero puntati sul difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi. Un profilo che...
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 19:41
Milan al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb gli occhi del Milan sarebbero puntati sul difensore della Fiorentina Cristiano Biraghi. Un profilo che piace molto ai rossoneri, possibili contatti nei prossimi giorni. Il Milan si muove, nel mirino c’è Biraghi.