Secondo quanto raccolto da TMW non ci sarebbero solo il Bologna ed Hellas Verona sulle tracce di Youssef Maleh, centrocampista centrale classe ‘98 in forza al Venezia. L’italo-marocchino, che sta facendo bene con la maglia dei lagunari in Serie B, infatti è finito nel mirino anche di altri tre club della massima serie: si tratta di Fiorentina, Cagliari e Sassuolo.

Tuttomercatoweb.com